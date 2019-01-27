Бейдер нокаутировал Емельяненко в первом раунде (видео)

Поединок прошел в США.
Сегодня, 27 января, состоялся очередной турнир Bellator, где россиянин Федор Емельяненко встретился в финале Гран-при с американцем Райаном Бейдером.
Встреча завершилась в первом раунде. Емельяненко пропустил мощнейший удар на 35-й секунде, после чего арбитр зафиксировал победу Бейдера нокаутом.
Bader just became champ champ with this KO . #Bellator214 pic.twitter.com/VzZ0ElmdHw— Fightful MMA & Boxing (@FightfulMMA) 27 января 2019 г.
Таким образом, американец стал чемпионом организации в тяжелом весе, а также победителем Гран-при.
"Советский спорт" вел текстовую трансляцию турнира.