Бейдер нокаутировал Емельяненко в первом раунде (видео) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
ММА27 января 2019 07:36

Бейдер нокаутировал Емельяненко в первом раунде (видео)

Поединок прошел в США.

Сегодня, 27 января, состоялся очередной турнир Bellator, где россиянин Федор Емельяненко встретился в финале Гран-при с американцем Райаном Бейдером.

Встреча завершилась в первом раунде. Емельяненко пропустил мощнейший удар на 35-й секунде, после чего арбитр зафиксировал победу Бейдера нокаутом.

Таким образом, американец стал чемпионом организации в тяжелом весе, а также победителем Гран-при.

"Советский спорт" вел текстовую трансляцию турнира.

О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта