Бейдер нокаутировал Емельяненко в первом раунде (видео)

ММА 27 января 2019 07:36

Поединок прошел в США.

Сегодня, 27 января, состоялся очередной турнир Bellator, где россиянин Федор Емельяненко встретился в финале Гран-при с американцем Райаном Бейдером.

Встреча завершилась в первом раунде. Емельяненко пропустил мощнейший удар на 35-й секунде, после чего арбитр зафиксировал победу Бейдера нокаутом.

Bader just became champ champ with this KO . #Bellator214 pic.twitter.com/VzZ0ElmdHw — Fightful MMA & Boxing (@FightfulMMA) 27 января 2019 г.

Таким образом, американец стал чемпионом организации в тяжелом весе, а также победителем Гран-при.

"Советский спорт" вел текстовую трансляцию турнира.