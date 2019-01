Бейдер нокаутировал Емельяненко в первом раунде (видео)

Сегодня, 27 января, состоялся очередной турнир Bellator, где россиянин Федор Емельяненко встретился в финале Гран-при с американцем Райаном Бейдером.

Встреча завершилась в первом раунде. Емельяненко пропустил мощнейший удар на 35-й секунде, после чего арбитр зафиксировал победу Бейдера нокаутом.

Bader just became champ champ with this KO . #Bellator214 pic.twitter.com/VzZ0ElmdHw