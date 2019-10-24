Макгрегор восхищается русской водкой и хочет купить недвижимость в Москве Сегодня, 24 октября ирландец дал пресс-конференцию в центре столицы.

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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о своем отношении к русской водке, а также сообщил о желании приобрести недвижимость в Москве. По словам бойца, он хочет сделать это ради тренировок в столице России.

«Русские знают, что такое хороший алкоголь. Водка хороша. Это чудесный напиток.

Я хочу приобрести землю в Москве. Буду тренироваться тут. Москва – прекрасный город», – сказал Макгрегор.

Ранее 31-летний ирландец заявил, что его следующий поединок состоится 18 января 2020 года. При этом он отказался называть имя соперника.

В своем последнем поединке Макгрегор проиграл удушающим приемом чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову.