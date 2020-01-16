Конор Макгрегор: Я могу читать Дональда, как детскую книгу, знаю все его хитрости

- Будет пролита кровь, но это не будет плохая кровь. Чувствую себя хорошо в этом весе, и я люблю дарить фанатам радость. В этом весе предстоит провести великие бои. Я готов настолько, насколько это возможно.
Я могу читать Дональда, как детскую книгу, знаю все его хитрости. Полностью уверен в себе, я намерен победить нокаутом, - приводит слова Макгрегора «Матч ТВ».
Добавим, что поединок между Макгрегором и Серроне состоится 19 января в Лас-Вегасе.
Ранее Макгрегор рассказал, что может провести боксерский поединок с филиппинцем Мэнни Пакьяо, а также заявил о том, что готов выйти на замену в поединке между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
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