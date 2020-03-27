Виталий Минаков: Для Емельяненко бои против Исмаилова и Шлеменко по-правилам ММА – это испытание Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков прокомментировал конфликт между российскими бойцами Александром Шлеменко и Александром Емельяненко.

– Бой против Шлеменко не станет легкой прогулкой для Емельяненко. Считаю, что для Александра Емельяненко бои против Исмаилова и Шлеменко по-правилам ММА – это испытание, – приводит слова Минакова MMABoxing.ru.

Накануне Емельяненко бросил вызов бывшему чемпиону Bellator в среднем весе Александру Шлеменко, который принял вызов, заявив, что бой должен пройти по правилам смешанных единоборств. Позже Емельяненко обвинил Шлеменко в завышенных финансовых требованиях.

Добавим, что 3 апреля Емельяненко должен был провести поединок против Магомеда Исмаилова, но из-за ситуации с коронавирусом их бой был перенесен на 24 июля.

Всего в карьере он выиграл 28 боев и уступил в семи при одной ничьей, в активе 35-летнего Шлеменко 59 побед и 13 поражений.