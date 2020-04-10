Камил Гаджиев: Думаю, все, кто имел отношение к турнирам UFC, побоялись последствий Руководитель компании Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал отмену турнира UFC 249.

- Если бы UFC продолжил проводить турниры, это было бы полезно для всех без исключения. В том числе для Хабиба Нурмагомедова. Существование смешанных единоборств как таковых было бы выгодно для всех. Мне жаль, что отменили, хотя я был разочарован тем, что Хабиба не будет на этом турнире. В США с этим не шутят. Думаю, все, кто имел отношение к турнирам, побоялись последствий, - приводит слова Гаджиева ТАСС.

Напомним, что изначально на турнире UFC 249 должны были встретиться чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон. Однако россиянин отказался выступать из-за эпидемии и невозможности покинуть карантин. В итоге Нурмагомедова заменил Джастин Гэтжи. Однако в пятницу глава UFC заявил об отмене турнира по требованию сверху.

Позже Уайт сообщил, что партнеры организации попросили перенести ближайшие турниры на более поздние даты, а турнир UFC 249 может состояться уже в мае.