Хабиб Нурмагомедов: К июлю буду готов драться Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что будет готов провести следующий бой в июле.

- Я могу драться в любое время. Рамадан заканчивается 23 мая. К июлю я буду готов. Перестаньте говорить обо мне. Сейчас время коронавируса. Когда придет время Хабиба, я уничтожу всех, - приводит слова Нурмагомедова MMA Junkie со ссылкой на «инстаграм» телеканала ESPN.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что хотел бы организовать реванш Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора, а также призвал поклонников смешанных единоборств не винить Нурмагомедова в том, что его поединок против Тони Фергюсона в очередной раз сорвался.