Александр Шлеменко: Хочу достичь отметки в 100 побед за карьеру

- Лично переговоры с UFC не веду. Это делает мой менеджер Алексей Жернаков. С его слов, все идет нормально. Понятно, что титульный бой сразу не дадут, но меня это не интересует. Честно вам скажу, хочу достичь отметки в 100 побед в профессиональной карьере. В настоящий момент их у меня 59, - передает слова Шлеменко RT.
Ранее Шлеменко рассказал о том, что недоволен запретом на тренировки в спортзалах, а также поделился мнением о предстоящем поединке Фергюсон – Гэтжи за звание временного чемпиона в легком весе, который возглавит турнир UFC 249.
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