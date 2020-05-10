Трамп записал видео для UFC 249

«Хочу поблагодарить Уайта и UFC, - заявил Трамп. - Вам предстоит большой старт. Мы любим это. Мы думаем, это очень важно. Америка ждет возвращения спорта. Профессиональные лиги должны возвращаться. С соблюдением социальной дистанции и прочих мер, но надо начинать. Поздравляю Уайта и UFC с возвращением».

Это видео было показано перед началом турнира UFC 249 в Джексонвилле. Бои проводились в пустом зале. В одном из них россиянин Алексей Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума. Главным событием турнира должен был стать поединок Тони Фергюсона против Джастина Гэтжи.