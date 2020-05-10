Американский боец рассказал, как отсутствие зрителей помогло ему победить на турнире UFC 249

По словам Харди, ему помогло то, что в пустом зале ему был слышен комментарий Дэниеэла Кормье - знаменитого бойца UFC, который участвовал в освещении турнира. Его замечания позволили Харди скорректировать тактику боя и перестать пропускать удары ногой. Интересно, что Кормье не было в зале - он комментировал из дома, находясь в самоизоляции. Однако звук трансляции шел из динамиков рядом с октагоном.

В итоге Харди одержал победу единогласным решением судей. До этого россиянин Алексей Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума, а Генри Сехудо защитил чемпионский пояс в бою с Домиником Крузом. Главным событием UFC 249 должен был стать поединок Тони Фергюсона против Джастина Гэтжи.