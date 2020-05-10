Гэтжи после победы над Фергюсоном бросил вызов Нурмагомедову

31-летний американец победил Тони Фергюсона в главном бою UFC 249 в Джексонвилле. Поединок был остановлен судьями досрочно в пятом раунде. Гэтжи в экспресс-интервью назвал россиянина Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом современности и бросил ему вызов. «Я знаю, что его рекорд 28-0, - заявил Гэтжи. - И я готов попробовать это изменить. Мне не нужен временный титул, я хочу настоящий».
Напомним, что первоначально соперником Фергюсона должен был стать Нурмагомедов. Однако российский чемпион UFC не смог покинуть страну из-за пандемии коронавируса и был заменен на Гэтжи. Тот считался андердогом в бою против Фергюсона, но совершил сенсацию.
Отметим, что в рамках UFC 249 россиянин Алексей Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума.
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