Алексей Олейник: Украина сделала хуже самой себе, не показав мой бой - Советский спорт
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10 мая 2020 10:50ММАСергеев Иван

Алексей Олейник: Украина сделала хуже самой себе, не показав мой бой

Российский боец-тяжеловес ММА не удивлен тому, что его победу в рамках UFC 249 не увидели украинские телезрители.

Напомним, уроженец Харькова, который выступает под флагом РФ, победил в Джексонвилле бразильца Фабрисио Вердума. Однако по украинскому ТВ этот поединок не показали.

«Это традиционно для Украины. Кому они хуже делают? Мне? Или тем людям, которые хотят посмотреть, что их соотечественник, вышедший из их страны, побеждает в мировом промоушене? Они сделали хуже только себе. Это только игра недалеких умов, когда путается в политику спорт и искусство», — цитирует РБК 42-летнего Олейника.

В 2015 году бойцу был закрыт въезд на территории Украины.

Главным событием UFC 249 стал поединок американцев Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. Титул временного чемпиона сенсационно завоевал Гэтжи. Теперь ему, скорее всего, придется сразиться с российским чемпионом UFC в среднем весе Хабибом Нурмагомедовым.

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