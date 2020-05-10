Алексей Олейник: Украина сделала хуже самой себе, не показав мой бой

Напомним, уроженец Харькова, который выступает под флагом РФ, победил в Джексонвилле бразильца Фабрисио Вердума. Однако по украинскому ТВ этот поединок не показали.

«Это традиционно для Украины. Кому они хуже делают? Мне? Или тем людям, которые хотят посмотреть, что их соотечественник, вышедший из их страны, побеждает в мировом промоушене? Они сделали хуже только себе. Это только игра недалеких умов, когда путается в политику спорт и искусство», — цитирует РБК 42-летнего Олейника.

В 2015 году бойцу был закрыт въезд на территории Украины.

Главным событием UFC 249 стал поединок американцев Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. Титул временного чемпиона сенсационно завоевал Гэтжи. Теперь ему, скорее всего, придется сразиться с российским чемпионом UFC в среднем весе Хабибом Нурмагомедовым.