Валерий Газзаев: Будем надеяться, что WADA примет положительное для нас решение

- Ситуация непростая, нужно дождаться 9 декабря, когда будет принято окончательное решение. К сожалению, если WADA признает РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу, то Россия вновь будет испытывать большие проблемы при участии в Олимпийских играх. Но будем надеяться, что WADA примет положительное для нас решение, - приводит слова Газзаева «РИА Новости».
В пятницу, 22 ноября, глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен заявил, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) может полностью быть полностью исключена из организации. Кроме этого комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.
Ранее Андерсен заявил, что совет World Athletics приостановил процесс восстановления членства ВФЛА, также организация приостановила выдачу статуса нейтральных атлетов, позволяющего выступать на международных соревнованиях.
Напомним, что 13 ноября 2015 года ВФЛА была временно лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций на фоне допинговых скандалов в российской легкой атлетике. Российские спортсмены могут выступать в соревнованиях под эгидой ИААФ в нейтральном статусе.
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