«Соседа по палате увезли в реанимацию. Парню 26 лет...» Как Сергей Карякин борется с коронавирусом

«ПОДХВАТИЛ ВИРУС, ГУЛЯЯ В ПАРКЕ»
- Сразу хочу сказать, что мы с супругой со всей серьезностью отнеслись к пандемии, - начал рассказ Сергей. – К тому же у нас маленький ребенок – сыну через месяц исполнится три года. Поэтому я сразу закупил все необходимые продукты, чтобы минимизировать выходы из дома. Купил пять литров 96-процентого спирта, разлили его по небольшим емкостям.
- Для чего спирт?
- После возвращения с улицы, протирали руки, также протирали все дверные ручки, перила. На улицу выходили только в масках.
- Где же вы могли заразиться?
- Я все тщательно проанализировал и понял, что только в одном месте мог подхватить вирус. У нас недалеко от дома есть парк, во время карантина он был закрыт. Когда ослабили меры, парк открыли, и мы с сыном вышли погулять. Это было 3 или 4 июня. Такое впечатление, что все 60 тысяч жителей нашего района пришли в парк. Вся эта толпа гуляла по узким дорожкам. Я был без маски, и, думаю, подхватил вирус от кого-то из встречных прохожих, в потоках дыхания. Я никогда не ездил с кем-то в лифте, никогда не заходил в лифт после того, как из него вышел человек. Ехал на другом. Был очень предусмотрителен во всем.
- Как узнали, что заразились, какие были симптомы?
- Первое – у меня начисто пропало обоняние. Кроме этого появилась – слабость и одышка. Собирал ребенку кроватку, отдыхал через каждые тридцать секунд. При этом температуры не было.
Тогда я сделал КТ (компьютерную томографию. – прим. ред.), это было на шестой день болезни. Оказалось, что у меня поражено 25 процентов легкого. Я сообщил об этом своему начальнику команды, он направил меня в госпиталь в Красногорске.
В принципе, в моем случае это считается легкой формой. Можно лечиться дома, но обязательно нужно контролировать течение болезни: измерять температуру три раза в день и делать сатурацию – замерять количество кислорода в крови. Этот прибор продается в аптеках, он очень простой. И прислушиваться к своему организму.
- Каково состояние жены и ребенка?
- У супруги нет температуры, но есть слабость. COVID у нее протекает в легкой форме, она переносит болезнь на ногах. У ребенка два дня держалась температура 38, это было еще десять дней назад, затем пошла на спад. Сейчас температуры нет.
- Как ребенка лечили, температуру сбивали?
- Температуру надо сбивать, если она выше 39,5 градуса. Ниже - не надо, организм сам борется с вирусом. Нужно только пить витамины.
«COVID - ЭТО СЕРЬЕЗНО, НО ГЛАВНОЕ НЕ ПАНИКОВАТЬ»
- Как вас лечат в госпитале, какие препараты дают принимать?
- Лечение у всех разное, все зависит от тяжести протекания болезни. У моего соседа по палате было одностороннее поражение легких и высокая температура – в районе 39,8. И она не спадала, ему становилось все хуже, поэтому его увезли в реанимацию. Это молодой парень – 26 лет.
- Но какие-то препараты все равно вам дают?
- Дают таблетки для разжижения крови, порошки, которые восстанавливают разрушенные ткани. И еще дают плаквенил, это наша разработка против малярии. Считается, что помогает, но пока не очень понятно, насколько.
- Когда вас могут выписать?
- Четыре дня назад ко мне вернулось обоняние, чувствую себя хорошо. Уже дважды сдавал анализы, а выписывают только после двух отрицательных тестов. Пока результатов нет, надеюсь, все будет хорошо, и я отправлюсь домой.
- В чем заключаются тесты?
- Берут кровь на общий анализ, а также мазки из гортани и носоглотки. Довольно неприятная процедура.
- Какие советы дадите, исходя из своего опыта борьбы с COVID-19?
- Если пропало обоняние, появилась слабость, обильное потовыделение по ночам, но при этом нет температуры, сходите в свою поликлинику, чтобы терапевт вам выписал направление на флюорографию. Если рентген покажет, что в легких есть потемнение, тогда вам выпишут бесплатное направление на КТ. На следующий день после заболевания делать КТ бессмысленно, нужно делать с пятого по седьмой день.
Кстати, КТ можно сделать и без направления, стоит это в районе 5 тысяч. И самое главное не паниковать. Если болезнь протекает в легкой форме, можно лечиться и дома, но при этом соблюдать необходимые процедуры, о чем я говорил выше. Измерять температуру и делать сатурацию – замерять количество кислорода в крови.
Когда у меня появились первые симптомы, я пытался найти на ютубе советы от уже переболевших коронавирусом. Ничего дельного не нашел. Блогеры со всего мира говорят полную чушь: мол, все нормально, гулял с ребенком, легко перенес. Я обязательно запишу блог на ютубе, объясню людям¸ что COVID-19 очень опасен, что нужно относиться к нему максимально серьезно.