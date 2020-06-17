«Соседа по палате увезли в реанимацию. Парню 26 лет...» Как Сергей Карякин борется с коронавирусом

«ПОДХВАТИЛ ВИРУС, ГУЛЯЯ В ПАРКЕ»

- Сразу хочу сказать, что мы с супругой со всей серьезностью отнеслись к пандемии, - начал рассказ Сергей. – К тому же у нас маленький ребенок – сыну через месяц исполнится три года. Поэтому я сразу закупил все необходимые продукты, чтобы минимизировать выходы из дома. Купил пять литров 96-процентого спирта, разлили его по небольшим емкостям.

- Для чего спирт?

- После возвращения с улицы, протирали руки, также протирали все дверные ручки, перила. На улицу выходили только в масках.

- Где же вы могли заразиться?

- Я все тщательно проанализировал и понял, что только в одном месте мог подхватить вирус. У нас недалеко от дома есть парк, во время карантина он был закрыт. Когда ослабили меры, парк открыли, и мы с сыном вышли погулять. Это было 3 или 4 июня. Такое впечатление, что все 60 тысяч жителей нашего района пришли в парк. Вся эта толпа гуляла по узким дорожкам. Я был без маски, и, думаю, подхватил вирус от кого-то из встречных прохожих, в потоках дыхания. Я никогда не ездил с кем-то в лифте, никогда не заходил в лифт после того, как из него вышел человек. Ехал на другом. Был очень предусмотрителен во всем.

- Как узнали, что заразились, какие были симптомы?

- Первое – у меня начисто пропало обоняние. Кроме этого появилась – слабость и одышка. Собирал ребенку кроватку, отдыхал через каждые тридцать секунд. При этом температуры не было.

Тогда я сделал КТ (компьютерную томографию. – прим. ред.), это было на шестой день болезни. Оказалось, что у меня поражено 25 процентов легкого. Я сообщил об этом своему начальнику команды, он направил меня в госпиталь в Красногорске.

В принципе, в моем случае это считается легкой формой. Можно лечиться дома, но обязательно нужно контролировать течение болезни: измерять температуру три раза в день и делать сатурацию – замерять количество кислорода в крови. Этот прибор продается в аптеках, он очень простой. И прислушиваться к своему организму.