Александр Лесун: Ни один олимпийский чемпион не написал детскую книгу. Я – первый

«Я НЕМОЛОДАЯ ЛОШАДКА, НО ЭТА ЛОШАДКА ЕЩЕ МОЖЕТ ВЫСТРЕЛИТЬ»
- Александр, последний раз мы с вами беседовали, когда пандемия пошла на спад. После этого вы приступили к тренировкам или решили в этом году сделать себе поблажку?
- Поблажку делать не стал. В этом году у нас анонсировался чемпионат России. Я к нему начал готовиться с полной отдачей. Но так как из-за пандемии готовился я индивидуально, без помощи массажиста и мануальщика, то это отразилось на здоровье не лучшим образом. Сейчас занимаюсь восстановлением.
- В следующем году Олимпиада…
- В том-то и дело. Поэтому подойти к ней мне нужно на пике формы. Я уже немолодая лошадка, и эта лошадка еще может выстрелить. Но для этого ей нужно быть стопроцентно здоровой.
Тренировался я в последнее время в СДЮШОР «Северный», там прекрасные условия. Хочу отдельно поблагодарить директора комплекса Анатолия Старостина.
- Чем еще занимались во время пандемии?
- Кроме того, что прочитал кучу книжек и пересмотрел кучу фильмов, со своей группой отыграл концерт в клубе «Бункер 47».
- Сколько вас в группе и какую музыку играете?
- Нас пятеро, я вокалист и гитарист. Играем мы от брит-попа до альтернативной музыки. Это хобби, но я им планирую и дальше заниматься. У каждого мужчины должно быть хобби. Это лучше, чем пить пиво возле телевизора за просмотром футбола.
«КУБЕРТЕН СОЗДАЛ ПЯТИБОРЬЕ ДЛЯ ФРАНЦУЗСКОЙ АРМИИ»
- Знаю, что вы еще написали книгу. Расскажите об этом поподробнее.,
- Это детская книга. Ни один олимпийский чемпион в мире еще не писал детских книг, я – первый. Но я бы не мог написать эту книгу без моей подруги Оксаны Шмидт. Она кандидат филологии, и именно Оксана переработала мой весьма сложный язык в достаточно простой, понятный всем.
Книга будоражит умы не только детей, но и взрослых. Я отсылал ее своим знакомым, и она им безумно понравилась.
- Как называется книга?
- Называется «Пять стихий», в основе пропаганда пятиборья, но через увлекательную сказочную историю. Ведь основатель олимпийского движения Пьер де Кубертен создал пятиборье для того, чтобы подтянуть качество военнослужащих французской армии. Чтобы они умели плавать, скакать на лошади, фехтовать и быстро бегать. Для этого Кубертен внедрил пятиборье в армию.
- Вкратце можете рассказать сюжет?
- Сюжет такой: главные герои мальчик Ян и девочка Анира. У них есть артефакт – это книжка. Когда они ее открывают, начинают обладать большой силой. Но эту книжку у детей крадут. И они отправляются на взрослый остров, преодолевают все пять дисциплин и понимают в конце, что дело не в книге, а в них самих.
«ПЛАНИРУЕМ СОБРАТЬ 1,5 МЛН»
- Издание книги сейчас обходится не дешево…
- Я подсчитал все расходы и хочу собрать на краудфа́ндинге 1,5 миллиона рублей. Это очень много. Из чего складывается эта сумма? Планирую напечатать тираж объемом 1 тысяча экземпляров, это исключительно для продажи. На это нужно 580 тысяч.
Цена книги в магазине в районе 1200-1300 рублей.
Если мы соберем всю сумму, то порядка 400 тысяч мы вынуждены будем заплатить в виде налогов и комиссии.
- Итак, миллион уже распределили. Остается еще 500 тысяч. Они на что пойдут?
- Я хочу поощрить людей, которые будут переводить деньги с помощью краудфа́ндинга. Таким людям хочу сделать подарки. Мы отпечатаем еще 350-500 экземпляров книги на подарки тем, кто перевел 2 тысячи и больше.
Также подарки получат все, кто перевел от 500 рублей и больше. Для этого 200 - 300 тысяч мы потратим на рекламную атрибутику – майки, ручки, браслеты с изображением обложки нашей книги.
Поэтому публикую ссылку на нашу страницу на Planete.ru, сюда вы можете переводить деньги.