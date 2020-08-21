Александр Лесун: Ни один олимпийский чемпион не написал детскую книгу. Я – первый

«Я НЕМОЛОДАЯ ЛОШАДКА, НО ЭТА ЛОШАДКА ЕЩЕ МОЖЕТ ВЫСТРЕЛИТЬ»

- Александр, последний раз мы с вами беседовали, когда пандемия пошла на спад. После этого вы приступили к тренировкам или решили в этом году сделать себе поблажку?

- Поблажку делать не стал. В этом году у нас анонсировался чемпионат России. Я к нему начал готовиться с полной отдачей. Но так как из-за пандемии готовился я индивидуально, без помощи массажиста и мануальщика, то это отразилось на здоровье не лучшим образом. Сейчас занимаюсь восстановлением.

- В следующем году Олимпиада…

- В том-то и дело. Поэтому подойти к ней мне нужно на пике формы. Я уже немолодая лошадка, и эта лошадка еще может выстрелить. Но для этого ей нужно быть стопроцентно здоровой.

Тренировался я в последнее время в СДЮШОР «Северный», там прекрасные условия. Хочу отдельно поблагодарить директора комплекса Анатолия Старостина.

- Чем еще занимались во время пандемии?

- Кроме того, что прочитал кучу книжек и пересмотрел кучу фильмов, со своей группой отыграл концерт в клубе «Бункер 47».

- Сколько вас в группе и какую музыку играете?

- Нас пятеро, я вокалист и гитарист. Играем мы от брит-попа до альтернативной музыки. Это хобби, но я им планирую и дальше заниматься. У каждого мужчины должно быть хобби. Это лучше, чем пить пиво возле телевизора за просмотром футбола.