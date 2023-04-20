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Международный союз современного пятиборья выступил за возвращение россиян

В марте исполком МОК рекомендовал допустить спортсменов к участию в соревнованиях.
Международный союз современного пятиборья выступил за возвращение россиян
20 апреля 2023 15:55
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Федерация современного пятиборья России

Международный союз современного пятиборья выступил за возвращение атлетов из России и Белоруссии.

Как сообщает пресс-служба UIPM, готов рассмотреть участие в международных стартах »независимых нейтральных спортсменов».

Мы твердо убеждены, что спорт должен быть политически нейтральным и сейчас, более чем когда-либо, должен выступать в качестве проводника мира и символа солидарности между спортсменами. Теперь UIPM будет работать над разработкой необходимых процессов независимого рассмотрения для содействия возвращению этих спортсменов в консультации с МОК и ASOIF», - приводят «РИА Новости» текст заявления.

Отмечается, что допуск спортсменов будет осуществляться на основе критериев, которые будут установлены исполкомом в сотрудничестве с МОК.

источник: «РИА Новости»
Международный союз современного пятиборья выступил за возвращение россиян
Международный союз современного пятиборья выступил за возвращение россиян
В марте исполком МОК рекомендовал допустить спортсменов к участию в соревнованиях.
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