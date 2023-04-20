Международный союз современного пятиборья выступил за возвращение россиян

Международный союз современного пятиборья выступил за возвращение атлетов из России и Белоруссии.

Как сообщает пресс-служба UIPM, готов рассмотреть участие в международных стартах »независимых нейтральных спортсменов».

Мы твердо убеждены, что спорт должен быть политически нейтральным и сейчас, более чем когда-либо, должен выступать в качестве проводника мира и символа солидарности между спортсменами. Теперь UIPM будет работать над разработкой необходимых процессов независимого рассмотрения для содействия возвращению этих спортсменов в консультации с МОК и ASOIF», - приводят «РИА Новости» текст заявления.

Отмечается, что допуск спортсменов будет осуществляться на основе критериев, которые будут установлены исполкомом в сотрудничестве с МОК.