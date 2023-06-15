Олимпийский чемпион по современному пятиборью Шмелев умер на 77-м году жизни

Олимпийский чемпион 1972 года в командных соревнованиях по современному пятиборью в составе сборной СССР Владимир Шмелев скончался на 77-м году жизни, сообщается на сайте Федерации современного пятиборья России (ФСПР).

Шмелев также являлся двукратным чемпионом мира в командном первенстве и серебряным призером чемпионатов мира в личном первенстве в 1973, 1974 году. Кроме того, он был трехкратным чемпионом СССР в личном зачете.

«Федерация современного пятиборья России глубоко скорбит о смерти Владимира Константиновича и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного», — говорится в заявлении организации. О причинах смерти не сообщается.