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Олимпийский чемпион по современному пятиборью Шмелев умер на 77-м году жизни

Он первенствовал в командном турнире Олимпиады 1972 года.
15 июня 2023 16:09
автор: Александр Евграфов

Олимпийский чемпион 1972 года в командных соревнованиях по современному пятиборью в составе сборной СССР Владимир Шмелев скончался на 77-м году жизни, сообщается на сайте Федерации современного пятиборья России (ФСПР).

Шмелев также являлся двукратным чемпионом мира в командном первенстве и серебряным призером чемпионатов мира в личном первенстве в 1973, 1974 году. Кроме того, он был трехкратным чемпионом СССР в личном зачете.

«Федерация современного пятиборья России глубоко скорбит о смерти Владимира Константиновича и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного», — говорится в заявлении организации. О причинах смерти не сообщается.

источник:
Олимпийский чемпион по современному пятиборью Шмелев умер на 77-м году жизни
Он первенствовал в командном турнире Олимпиады 1972 года.
15.06.2023 16:09
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