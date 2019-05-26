Лесун выиграл этап Кубка мира по современному пятиборью - Советский спорт
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26 мая 2019 22:58Современное пятиборье

Лесун выиграл этап Кубка мира по современному пятиборью

Лесун – олимпийский чемпион 2016 года.

Российский пятиборец Александр Лесун выиграл этап Кубка мира в Праге.

Он набрал 1489 баллов. Восемь очков ему проиграл ставший вторым британец Джозеф Чанг. У немца Мартина Фали Доге 1480 баллов и третье место.

Натурализованный россиянин Лесун – олимпийский чемпион 2016 года. Ранее спортсмен выступал за сборную Белоруссии.

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