Чемпионат мира в Минске пройдет в июне следующего года На соревнованиях разыграют по три олимпийские лицензии для мужчин и женщин.

Пресс-служба Международного союза современного пятиборья (UIPM) сообщает, что чемпионат мира 2021 года состоится в Минске с 7 по 13 июня.

Соревнования станут последним этапом квалификации токийской Олимпиады. На ЧМ разыграют по три квоты для мужчин и женщин на Олимпийские игры.

«Наша новая система квалификации покажет четкий путь всем спортсменам, которые все еще стремятся попасть на Олимпийские игры, – заявил президент UIPM Клаус Шорман. – Спортсмены получат 10 месяцев на подготовку к старту Кубка мира по пятиборью 2021 года. Это также гарантирует, что чемпионат мира 2021 в Минске будет иметь существенную значимость как последняя возможность попасть на Олимпийские игры. Я был в Минске в начале этого года, и я уверен, что это будет особенный турнир».

Также UIPM сообщил, что даты и места проведения других соревнований, которые будут иметь отношения к квалификации на Олимпийские игры, будут обнародованы в мае.