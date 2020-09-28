Чемпионат мира в Мексике отменили из-за коронавируса

Международный союз современного пятиборья (UIPM) объявил об отмене чемпионата мира 2020 года.

Причина – пандемия коронавируса, из-за которой у организаторов соревнований в мексиканском городе Канкун возникли непреодолимые трудности.

Изначально чемпионат мира по современному пятиборью должен был принять китайский Сямынь с 25 по 31 мая, однако еще в феврале было принято решение перенести ЧМ-2020 в Мексику.

Ближайшим турниром под эгидой UIPM должен стать молодежный чемпионат мира в Египте, запланированный на конец февраля и начало марта.