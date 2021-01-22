Минск лишился чемпионата мира по современному пятиборью

Исполнительный комитет Международного союза современного пятиборья (UIPM) проголосовал за перенос чемпионата мира из Белоруссии, сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что главный турнир сезона 2021 года, которое станет заключительным квалификационным соревнованием для перенесенных Олимпийских игр 2020 года в Токио, теперь будет проходить в альтернативном месте в те же даты (7-13 июня).

«После подробного обсуждения Исполнительный комитет проголосовал за перенос чемпионата мира по пятиборью из-за растущей обеспокоенности тем, что нынешняя нестабильность в принимающей стране может поставить под угрозу успех главного соревнования UIPM.

Была особая обеспокоенность тем, что многие страны не захотят поехать в Белоруссию в это время, и члены Исполнительного совета хотели защитить справедливость соревнований и процесс олимпийской квалификации, не добавляя давления к и без того сложным обстоятельствам с COVID-19», - прокомментировал решение президент UIPM Клаус Шорманн.