Губайдуллина и Баташова завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧМ-2022 - Северная Америка 2-й тайм, 90+70' Сент-Винсент и 0 Куба 1
ЧМ-2022 - Северная Америка 2-й тайм, 90+66' Гайана 0 Пуэрто-Рико 2
ЧМ-2022 - Южная Америка 2-й тайм, 90+7' Эквадор 1 Перу 2
ЧМ-2022 - Южная Америка 1-й тайм, 30' Венесуэла 0 Уругвай 0 П1 4.10 Х 2.95 П2 2.15
ЧМ-2022 - Северная Америка не начался Гренада 0 Монтсеррат 0 П1 3.30 Х 3.20 П2 2.07
ЧМ-2022 - Южная Америка не начался Колумбия 0 Аргентина 0 П1 2.90 Х 3.00 П2 2.80
ЧМ-2022 - Северная Америка 03:00 Бермудские ост 0 Каймановы остр 0
ЧМ-2022 - Северная Америка 03:00 Кюрасао 0 Гватемала 0 П1 1.78 Х 3.60 П2 3.90
ЧМ-2022 - Южная Америка 03:30 Парагвай 0 Бразилия 0 П1 6.30 Х 3.80 П2 1.66
ЧМ-2022 - Северная Америка 04:00 Панама 0 Доминиканская 0 П1 1.10 Х 7.50 П2 18.0
ЧМ-2022 - Северная Америка 04:00 Барбадос 0 Доминика 0 П1 1.60 Х 4.10 П2 4.30
ЧМ-2022 - Северная Америка 04:05 Сальвадор 0 Антигуа и Барб 0 П1 1.29 Х 4.90 П2 8.40
ЧМ-2022 - Северная Америка 04:05 Канада 0 Суринам 0 П1 1.24 Х 5.10 П2 10.5
ЧМ-2022 - Южная Америка 04:30 Чили 0 Боливия 0 П1 1.22 Х 6.90 П2 14.0
Товарищеские матчи (сборные) 21:00 Нигер 0 Конго 0
Италия - Серия А 21:45 Виртус Болонья 0 Олимпия Милан 0
Товарищеские матчи (сборные) 21:45 Португалия 0 Израиль 0 П1 1.24 Х 6.30 П2 11.5
09 июня 01:00
автор: Александр Поволоцкий

Губайдуллина и Баташова завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира

Соревнования проходят в Египте.

Гульназ Губайдуллина и Ульяна Баташова завоевали серебряные медали в женской эстафете на чемпионате мира по современному пятиборью в Каире.

Россиянки в плавании заняли первое место, в фехтовании стали третьими, в верховой езде допустил одну ошибку. Это позволило Губайдуллиной и Баташовой переместиться перед лазер-раном на второе место.

Отметим, что россиянки набрали на двоих 1383 очка.

Чемпионками стали представительницы Белоруссии Ирина Просенцова и Ольга Силкина (1395). Бронзовые медали завоевали венгерки Рита Эрдеш и Шарлота Шимон.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Видео с тренировки сборной России перед ЕВРО 2020: Артем Дзюба на воротахGeely представит обновленный бюджетный кроссовер Vision X6 PROСборная Бельгии обыграла хорватов в товарищеском матчеАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футболаЛипницкую после рождения дочери не узнать (фото)
Политика вмешалась в Евро еще до старта: «Матч ТВ» жалуется на Баку, РФС — на Киев
Чемпионат Европы почти на носу, а новости по теме главного футбольного события года имеют все больше политических оттенков.
Слуцкий и «Спартак». Найдут ли они друг друга посреди сезона?
Пока сборные готовятся к Евро-2020, клубы уже думают о сезоне-2020/21. И в нем - что в России, что в Европе - нас наверняка ждут громкие тренерские перестановки.
У Германии — 16, у России и Украины — ноль. Рейтинг Евро-2020 по победам в Лиге чемпионов
Сравнение участников предстоящего чемпионата Европы по числу титулов победителей ЛЧ у игроков, вошедших в заявки. Почти половина этих титулов (39 из 82) приходится на группу смерти под литерой F.
В какой же форме Украина? Подопечные Шевченко накануне Евро-2020 разгромили Кипр
В заключительном контрольном матче перед стартом чемпионата Европы украинская сборная забила четыре безответных мяча киприотам.
Не увольнять тренеров каждый год, сократить лигу, отменить потолок. Как России вывести из кризиса свой хоккей
Неудачный для сборной России итог ЧМ-2021 - повод не паниковать, а провести оперативную работу над ошибками с прицелом на олимпийский Пекин-2022.
27-кратные! Канадцы победили Финляндию и сравнялись с Россией и СССР по титулам чемпионов мира
В финале 84-го чемпионата мира в Риге сборная Канады в овертайме дожала Финляндию (3:2) и 27-й раз в истории завоевала титул.
Русские идут. Медведев и Павлюченкова — в четвертьфинале «Ролан Гаррос», где их не ждали
Российские теннисисты на Открытом чемпионате Франции неожиданно добрались уже до четвертьфинала и готовы продолжать в том же духе.
«Они как овцы, которые ничего не могут». Реакция на форму сборной Украины «с Крымом» для Евро-2020
Накануне старта Евро-2020 разгорелся неожиданный политический скандал. Инициатором стала сборная Украины.
Испанская Шарапова хотела стать моделью, а теперь блистает на «Ролан Гаррос». Ставка на красоту #29
Героиней нашей рубрики стала испанская теннисистка Паула Бадоса, которая добилась лучшего результата в карьере, пробившись в восьмерку сильнейших на Открытом чемпионате Франции-2021.
Англия в огромном плюсе, Россия — в большом минусе. Рейтинг выигравших и проигравших от переноса Евро из-за COVID-19
Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы 2020 года состоится только этим летом. «Плеймейкер» выстроил участников турнира по тому, как перенос повлиял на их шансы в положительную или отрицательную сторону.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Александр Карелин: массовый спорт ни один бизнес не потянет, это задача государства

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика