Губайдуллина и Баташова завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира

Гульназ Губайдуллина и Ульяна Баташова завоевали серебряные медали в женской эстафете на чемпионате мира по современному пятиборью в Каире.

Россиянки в плавании заняли первое место, в фехтовании стали третьими, в верховой езде допустил одну ошибку. Это позволило Губайдуллиной и Баташовой переместиться перед лазер-раном на второе место.

Отметим, что россиянки набрали на двоих 1383 очка.

Чемпионками стали представительницы Белоруссии Ирина Просенцова и Ольга Силкина (1395). Бронзовые медали завоевали венгерки Рита Эрдеш и Шарлота Шимон.