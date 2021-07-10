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10 июля 09:26
автор: Максим Скороходов

Чемпионат Европы по современному пятиборью в следующем году пройдет в Венгрии

В Нижнем Новгороде завершаются соревнования этого года.

Президент Европейской конфедерации современного пятиборья Татьяна Ардабьева рассказала, где пройдет чемпионат Европы 2022 года.

«Следующий чемпионат Европы пройдет в 2022 году в Секешфехерваре, точные даты проведения соревнований пока не определены. Венгрия должна была проводить этот турнир в прошлом году, но из-за пандемии соревнования тогда были отменены», - приводит слова Ардабьевой ТАСС.

Добавим, что Нижний Новгород в данный момент принимает европейское первенство этого года, которое завершиться завтра. На счету российских спортсменов две бронзовые медали в классических эстафетах.

источник: ТАСС
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