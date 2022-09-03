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Россия лишилась права проведения чемпионата мира-2023 по стрельбе

Данное решение принял исполнительный комитет Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF).
03 сентября 2022 23:18

Исполнительный комитет Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) принял решение лишить Россию права проведения чемпионата мира-2023. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечает «Профиль», мировое первенство теперь состоится в Азербайджане.

Напомним, что ранее ISSF отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой своей организации из-за тяжелой политической ситуации в мире.

Помимо этого, Россия лишилась права проведения чемпионата Европы по пулевой и стендовой стрельбе в августе и сентябре 2022 года.

источник: «Профиль»
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Россия лишилась права проведения чемпионата мира-2023 по стрельбе
Данное решение принял исполнительный комитет Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF).
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