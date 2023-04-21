Всемирная федерация стрельбы из лука допустила российских спортсменов к соревнованиям

Всемирная федерация стрельбы из лука (World Archery) допустит российских стрелков к международным соревнованиям в нейтральном статусе в соответствии с рекомендациями МОК, сообщается на официальном сайте организации.

Но одним нейтральным статусом дело не ограничилось, и World Archery допустило введение дополнительных строгих условий, чтобы у спортсменов была возможность доказать свою непричастность к вооруженным силам и органам правопорядка.

«Совет World Archery согласился рассмотреть сроки возвращения спортсменов из России и Белоруссии на строгих условиях допуска, разрешая только тем лицам, которые докажут свою нейтральность в процессе независимой проверки», - говорится в заявлении организации.

Также отмечается, что дополнительная информация будет предоставлена делегатам конгресса на следующей сессии.