ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Международная федерация спортивной стрельбы допустила россиян до турниров в нейтральном статусе 

Данное решение было принято благодаря исполнительному комитету организации. 
26 апреля 2023 18:35
автор: Глеб Шевяков

Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) дала разрешение на выступление атлетам из России и Беларуси в международных турнирах при условии нейтрального статуса. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Сообщается, что согласно заявлениям представителей ISSF, они приняли к сведению рекомендации МОК, поэтому российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в соревнованиях только в том случае, если они не имеют связи с вооруженными силами своих стран, а также готовы принять все предложенные федерацией условия. Решение по срокам возвращения стрелков будет приниматься специальной организованной исполкомом комиссией.

Напомним, что в конце марта нынешнего года руководство Международного олимпийского комитета (МОК) посоветовало допустить спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования при определенных условиях.

Международная федерация спортивной стрельбы допустила россиян до турниров в нейтральном статусе 
Данное решение было принято благодаря исполнительному комитету организации. 
26.04.2023 18:35
Стрельба
автор: Глеб Шевяков
Всемирная федерация стрельбы из лука допустила российских спортсменов к соревнованиям
Однако организация не ограничилась нейтральным статусом, выставив дополнительные требования.
21.04.2023 18:48
Стрельба
автор: Александр Евграфов
Россия лишилась права проведения чемпионата мира-2023 по стрельбе
Данное решение принял исполнительный комитет Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF).
03.09.2022 23:18
Стрельба
«Лига Ставок» и «Созвездие Добра» дарят успешный старт детям
«Лига Ставок» и «Созвездие Добра» дарят успешный старт детям
02.08.2021 12:35
Стрельба
Россиянки выиграли золото на чемпионате Европы по стрельбе
Первенство континента проходит в хорватском Осиеке.
04.06.2021 22:05
Стрельба
автор: Александр Шульгин
Стрелковый союз России отстранил призеров Кубка мира за употребление алкоголя
Геннадий Мамкин и Максим Кабацкий не смогут принять участие в отборе в национальную команду.
20.05.2021 20:56
Стрельба
автор: Виктор Шарафудинов
Объявлены победители Финала Кубка России по практической стрельбе из карабина
Объявлены победители Финала Кубка России по практической стрельбе из карабина
Соревнования прошли с 12 по 15 ноября 2020 года в Санкт-Петербурге на базе обновленного ССК Невский.
16.11.2020 22:00
Стрельба
В Санкт-Петербурге пройдет финал Кубка России по практической стрельбе из карабина
В Санкт-Петербурге пройдет финал Кубка России по практической стрельбе из карабина
15 ноября в Санкт-Петербурге пройдет Финал Кубка России по практической стрельбе из карабина на базе обновленного ССК Невский, где будет много зрелищных активностей для зрителей.
13.11.2020 12:00
Стрельба
Россиянки завоевали серебро в стендовой стрельбе на чемпионате мира
Россиянки Татьяна Барсук, Юлия Савельева и Юлия Туголукова стали обладательницами серебряных медалей в командном турнире на чемпионате мира по стендовой стрельбе. Девушки набрали 349 баллов.
03.07.2019 17:39
Стрельба
автор: Полина Братищева
Бацарашкина и Черноусов выиграли первое золото Европейских игр в Минске
Российские стрелки победили в стрельбе из пневматического пистолета в миксте.
22.06.2019 13:14
Стрельба
автор: Антон Липкин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика