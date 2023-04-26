Международная федерация спортивной стрельбы допустила россиян до турниров в нейтральном статусе 

Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) дала разрешение на выступление атлетам из России и Беларуси в международных турнирах при условии нейтрального статуса. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Сообщается, что согласно заявлениям представителей ISSF, они приняли к сведению рекомендации МОК, поэтому российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в соревнованиях только в том случае, если они не имеют связи с вооруженными силами своих стран, а также готовы принять все предложенные федерацией условия. Решение по срокам возвращения стрелков будет приниматься специальной организованной исполкомом комиссией.

Напомним, что в конце марта нынешнего года руководство Международного олимпийского комитета (МОК) посоветовало допустить спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования при определенных условиях.