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Стрельба07 февраля 2019 15:22Источник: Стрелковый союз РоссииАвтор: Гичунцев Артур

Врач сборной России погибла на 36-м году жизни

Об этом сообщается на официальном сайте Стрелкового союза страны.

Врач сборной России по пулевой стрельбе Евгения Иванова трагически погибла 5 февраля. О причинах случившегося не уточняется.

"Более трех лет Евгения Иванова работала с российскими стрелками и за это время стала неотъемлемой частью коллектива. Она внесла бесценный вклад в успешное выступление наших спортсменов на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. За свой профессионализм Евгения Иванова была включена в медицинскую комиссию Международной федерации стрелкового спорта.

​Евгения была не только профессионалом, но и добрым, отзывчивым человеком, моментально завоевавшим искреннюю любовь и уважение спортсменов, тренеров и специалистов.

Коллектив Стрелкового союза России скорбит о невосполнимой утрате", – говорится в заявлении организации.

#женская сборная россии по пулевой стрельбе
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