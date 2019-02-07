Врач сборной России погибла на 36-м году жизни

Стрельба 07 февраля 2019 15:22 Источник: Стрелковый союз России Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщается на официальном сайте Стрелкового союза страны.

Врач сборной России по пулевой стрельбе Евгения Иванова трагически погибла 5 февраля. О причинах случившегося не уточняется.

"Более трех лет Евгения Иванова работала с российскими стрелками и за это время стала неотъемлемой частью коллектива. Она внесла бесценный вклад в успешное выступление наших спортсменов на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. За свой профессионализм Евгения Иванова была включена в медицинскую комиссию Международной федерации стрелкового спорта.

​Евгения была не только профессионалом, но и добрым, отзывчивым человеком, моментально завоевавшим искреннюю любовь и уважение спортсменов, тренеров и специалистов.

Коллектив Стрелкового союза России скорбит о невосполнимой утрате", – говорится в заявлении организации.