Врач сборной России погибла на 36-м году жизни

Об этом сообщается на официальном сайте Стрелкового союза страны.
Врач сборной России по пулевой стрельбе Евгения Иванова трагически погибла 5 февраля. О причинах случившегося не уточняется.
"Более трех лет Евгения Иванова работала с российскими стрелками и за это время стала неотъемлемой частью коллектива. Она внесла бесценный вклад в успешное выступление наших спортсменов на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. За свой профессионализм Евгения Иванова была включена в медицинскую комиссию Международной федерации стрелкового спорта.
Евгения была не только профессионалом, но и добрым, отзывчивым человеком, моментально завоевавшим искреннюю любовь и уважение спортсменов, тренеров и специалистов.
Коллектив Стрелкового союза России скорбит о невосполнимой утрате", – говорится в заявлении организации.