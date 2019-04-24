Каменский завоевал серебро этапа Кубка мира в стрельбе из винтовки

Россиянин Сергей Каменский завоевал серебряную медаль в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений с дистанции 50 метров.
В финале Каменский набрал 458,1 очка. Победу одержал чешский спортсмен Филип Непейхаль (458,7). Тройку лучших замкнул китаец Чжао Чжунхао (445,1).
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