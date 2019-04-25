Бацарашкина и Черноусов – бронзовые призеры в стрельбе на этапе Кубка мира - Советский спорт
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25 апреля 2019 14:14СтрельбаСметанникова Дарья

Бацарашкина и Черноусов – бронзовые призеры в стрельбе на этапе Кубка мира

В Пекине продолжается этап Кубка мира по стрельбе.

Россияне Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов завоевали бронзу в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

В медаль-матче за третье место российская пара победила дуэт из Китая Цянь Вэй и Ван Мэнъи.

В главном финале индийцы Ману Бхакер и Чаудхари Саурабх нанесли поражение китайцам Цзян Жаньсинь и Пан Вэю.

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