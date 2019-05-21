Российский стрелок дисквалифицирован на 4 года за мельдоний

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу РУСАДА.
Срок дисквалификации спортсмена отсчитывается с 16 октября 2018 года.
Напомним, милдронат входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства с 1 января 2016 года. Таким образом, Зайцев стал уже 29-м по счету россиянином, отбывающим дисквалификацию за мельдоний.
Владимир Зайцев представлял Новосибирскую область в стендовой стрельбе.
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