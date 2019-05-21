Российский стрелок дисквалифицирован на 4 года за мельдоний - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 мая 2019 17:21СтрельбаСпирин Дмитрий

Российский стрелок дисквалифицирован на 4 года за мельдоний

Стрелок Владимир Зайцев дисквалифицирован на четыре года за применение милдроната.

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу РУСАДА.

Срок дисквалификации спортсмена отсчитывается с 16 октября 2018 года.

Напомним, милдронат входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства с 1 января 2016 года. Таким образом, Зайцев стал уже 29-м по счету россиянином, отбывающим дисквалификацию за мельдоний.

Владимир Зайцев представлял Новосибирскую область в стендовой стрельбе.

27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
20/05 18:30ММА
Шлеменко рвется в UFC. Он готов всех побить и привезти пояс в РоссиюРоссийский боец вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC и обратился к Дане Уайту. Что будет дальше?
21/05 15:30Хоккей
Нюландер и Кучеров: лицом к лицу – уже сегодня!Два лучших бомбардира встретятся сегодня на льду чемпионата мира-2019. Их команды – Швеция и Россия сыграют за первое место в группе Б.
20/05 12:30Футбол
«Краснодар» – в Лиге чемпионов? Не торопитесь! Еврокубковый расклад в РПЛЗа тур до окончания чемпионата России далеко не на все главные вопросы получены ответы.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
19/05 13:00ММА
Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «Извини, не подумал»Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту».
20/05 22:00Футбол
Хасанби Биджиев: Коробова в прошлом году проверяли на допинг. Проблем не былоИгрока курского «Авангарда», клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Дмитрия Коробова подозревают в применении запрещенных препаратов.
13/05 16:28Бокс
Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.
21/05 07:00Хоккей
Этот день настал: сегодня наша дрим-тим играет со шведами, а Канада – с США!Наши сыграют с пока еще действующими чемпионами мира за первое место в группе Б.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
16/05 08:00Бокс
Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на УсикаОлимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
21/05 10:00Хоккей
Леонид Вайсфельд: Матч со шведами ничего не решает, надо готовиться к четвертьфиналуНакануне последнего матча группового турнира Россия – Швеция известный эксперт поделился мнением о соперниках и судействе на чемпионате мира.
20/05 17:30Футбол
Секта убивает «Спартак», а «Зенит» получил тройку. Анонс свежего «ССФ»Во вторник, 21 мая появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.
21/05 12:00Футбол
Как купить билет на Евро-2020УЕФА объявил цены билетов на матчи финальной стадии чемпионата Европы, которые пройдут в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге.
20/05 17:00Футбол
Евгений Ловчев: У Бескова было гранитное лицо, а у Кононова оно какое-то больноеОбозреватель «Советского спорта» – о матчах 29-го тура РПЛ.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
20/05 18:00Хоккей
Канада уже в четвертьфинале? Все расклады для России перед плей-оффКоманда Ильи Воробьева закончит групповой этап на первом или втором месте и в четвертьфинале рискует встретиться с канадцами или американцами.
20/05 22:15Хоккей
Нюландер получает в два раза больше Кучерова. Разве это справедливо?Чем же так хорош швед? И что вы вообще знаете про лучшего (пока) бомбардира чемпионата мира Вильяма Нюландера, которого Никита Кучеров в этой гонке обойдет в последнем туре (как нам кажется).
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
20/05 13:00Хоккей
Фестиваль Ночной лиги: когда сбываются надежды и мечтыПодводим итоги финальных соревнований любительского чемпионата страны по хоккею.
Новости
18:30 Хоккей Туукка Раск: Опыт поможет мне сохранить концентрацию финале Кубка Стэнли
18:22 Теннис Блинкова вышла во второй раунд квалификации «Ролан Гаррос»
18:19 Хоккей Выборы президента ИИХФ пройдут в Санкт-Петербурге
18:17 Хоккей «Сочи» и СКА обменялись вратарями
18:11 Хоккей Алекс Пьетранжело: Мы не рассматриваем шестой матч серии с «Сан-Хосе» как вызов
18:10 Сборная России проиграла команде Таиланда и покинула чемпионат мира
18:07 Хоккей «Ак Барс» подписал контракт с защитником Хенкелем
17:51 Легкая атлетика Шубенков показал четвертый результат на этапе IAAF World Challenge в Китае
17:49 ММА Олимпийский чемпион Власов рассказал о схватке с Нурмагомедовым
17:45 Футбол Вячеслав Колосков: Решение по Мхитаряну – просто человеческая глупость
17:39 Футбол Стали известны судейские бригады, которые обслужат заключительный тур РПЛ
17:37 Хоккей Александр Хаванов: К сражению с россиянами сборная Швеции отнесется серьезно
17:36 Теннис Жук пробилась в полуфинал квалификации «Ролан Гаррос»
17:30 ММА Менеджер Нурмагомедова: Макгрегор хотел реванш, но мы сказали нет
17:23 Футбол Равиль Сабитов: Семин голоден до трофеев
17:21 Стрельба Российский стрелок дисквалифицирован на 4 года за мельдоний
17:21 Футбол «Реал» отказался от трансфера Йовича из-за высоких требований «Айнтрахта»
17:18 Хоккей Защитник минского «Динамо» Лисовец перешел в «Салават Юлаев»
17:17 Футбол Динияр Билялетдинов – о матче «Локомотив» – «Урал»: Финалы всегда непредсказуемы
17:14 Легкая атлетика Степанова и Пономарева дисквалифицированы на 4 года за допинг
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика