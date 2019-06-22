Бацарашкина и Черноусов выиграли первое золото Европейских игр в Минске Российские стрелки победили в стрельбе из пневматического пистолета в миксте.

Российские стрелки Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов стали первыми чемпионами Европейских игр в Минске.

В финале соревнований по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте Бацарашкина и Черноусов победили соперников из Сербии со счетом 17:9.

Таким образом, Бацарашкина и Черноусов стали первыми обладателями золотых медалей Игр в Минске.

Напомним, вторые Европейские игры открылись в Минске накануне. В них примут участие более 4000 спортсменов из 50 стран Европы. 200 комплектов медалей будут разыграны в 23 дисциплинах по 15 видам спорта. Игры продлятся до 30 июня.