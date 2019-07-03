Россиянки завоевали серебро в стендовой стрельбе на чемпионате мира

Победа в состязании досталась США (352 балла), бронзу получили итальянские спортсменки (343 балла).
Также отметим, что россиянка Татьяна Саранская заняла второе место в дисциплине трап в рамках юниорского мирового первенства по стендовой стрельбе в Италии. В финале она уступила болгарке Селин Али. Третье место заняла чешка Зина Грдличкова.
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