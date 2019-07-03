Россиянки завоевали серебро в стендовой стрельбе на чемпионате мира - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 июля 2019 17:39СтрельбаБратищева Полина

Россиянки завоевали серебро в стендовой стрельбе на чемпионате мира

Россиянки Татьяна Барсук, Юлия Савельева и Юлия Туголукова стали обладательницами серебряных медалей в командном турнире на чемпионате мира по стендовой стрельбе. Девушки набрали 349 баллов.

Победа в состязании досталась США (352 балла), бронзу получили итальянские спортсменки (343 балла).

Также отметим, что россиянка Татьяна Саранская заняла второе место в дисциплине трап в рамках юниорского мирового первенства по стендовой стрельбе в Италии. В финале она уступила болгарке Селин Али. Третье место заняла чешка Зина Грдличкова.

01/07 11:30Хоккей
«Коламбус» не хочет отпускать Панарина: ему готовы заплатить $96 миллионовВ год Артемий может зарабатывать 12 миллионов долларов.
23/06 16:30Теннис
Барти – новая первая ракетка мира! 27-я в истории!Австралийка Эшли Барти в понедельник возглавит мировой рейтинг в женском одиночнм разряде.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
02/07 21:18Теннис
Шарапова откланялась: россиянка завершила Уимблдон из-за новой травмы рукиПропустив пять месяцев из-за проблем с плечом, Мария Шарапова вернулась в Тур за две недели до Уимблдона.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
01/07 23:00Хоккей
Панарин перешел в «Рейнджерс». Теперь он зарабатывает больше ОвечкинаСериал под названием «Где продолжит карьеру Панарин» закончен. Он подписал рекордный контракт с «Рейнджерс».
03/07 08:36Хоккей
Панарин способен стать лицом «Нью-Йорка», как Овечкин в «Вашингтоне»По годовой зарплате Артемий в НХЛ уступает только Макдэвиду. Но, уверен, россиянин в «Рейнджерс» не повторит судьбу канадца в «Эдмонтоне», чей клуб уже два сезона даже в плей-офф попасть не может.
02/07 15:00Футбол
Сегодня на Кубке Америки суперматч: Месси против БразилииВ ночь на 3 июля в 3.30 по Москве в Белу-Оризонти состоится полуфинал Кубка Америки, которого все так ждали: Бразилия сыграет с Аргентиной.
02/07 10:00Хоккей
Панарин и Боб взорвали рынок. Топ-сделки первого дня трансферов в НХЛБобровский, Панарин, Варламов и Зайцев будут выступать за другие клубы.
02/07 09:00Хоккей
Он скинул с трона Гашека. Хабибулин – тренер вратарей в лагере развития СКАВо вторник открывается летний лагерь развития СКА – вратарей в нем будет тренировать Николай Хабибулин. Спустя четыре года после официального завершения карьеры в НХЛ герой Олимпиады-2002 возвращается в большой хоккей.
02/07 16:51Футбол
Евгений Ловчев: Нынешний Зе Луиш «Спартаку» не помощникОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев не считает уход из «Спартака» Зе Луиша потерей для клуба.
28/06 20:00ММА
Главный бой этой недели. Нганноу против дос Сантоса: мясорубка или скукота?В этом поединке будет определен главный претендент на титульный поединок.
02/07 19:17Футбол
Алексей Сутормин: Черчесов сказал, чтобы я спокойно занимался личными деламиНовичок «Рубина» рассказал о том, как вместо «Зенита» оказался в Казани и как мог перенести свадьбу ради сборной.
02/07 12:00Футбол
Владимир Быстров: Все беды «Спартака» в обороне от АйртонаВ выходной день «Кубка Париматч Премьер» в австрийском Пеллау прошел товарищеский матч с участием журналистов и блогеров. На запасном поле вовсю «зажигал» бронзовый призер Евро-2008, двукратный чемпион страны, а ныне один из тренеров юношеской сборной России, который поделился впечатлениями от турнира.
03/07 11:26Бокс
Играли и будут играть: семь спортсменов, которые стали актерамиФедор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино.
30/06 15:00Хоккей
Ничушкина выставили на драфт отказов. У «Далласа» лопнуло терпениеНоль шайб в минувшем сезоне не прошли бесследно.
23/06 20:00Теннис
Тетя Эш – хулиганка. Знакомьтесь с новой первой ракеткой мираВыиграв титул на турнире в Бирмингеме, австралийка Эшли Барти обеспечила себе звание первой ракетки мира. «Советский спорт» собрал 10 фактов о новой королеве женского тенниса.
03/07 17:47Футбол
Олег Данченко: Через год или раньше Россия и Украина могут помиритьсяОдин из четырех украинских легионеров РПЛ летом сменил «Енисей» на «Рубин». Мы позвонили 24-летнему защитнику в Казань.
30/06 09:30ММА
Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео)В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом.
03/07 10:01Футбол
Кубок Америки: Чили штурмует рекорд континентаС момента возрождения главного южноамериканского турнира, когда он получил свое нынешнее название - Копа Америка, только уругвайцам удавалось принять участие в трех финалах кряду. Повторить это достижение сейчас могут чилийцы.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
20/06 20:10Теннис
Кербер сорвалась с цепи. Шарапова проиграла немке на турнире в ИспанииМария Шарапова не сумела выйти в четвертьфинал на своем первом за пять месяцев турнире. Во втором раунде на Мальорке она уступила шестой ракетке мира Анжелике Кербер в двух сетах – 2:6, 3:6.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
02/07 20:21Футбол
Прощай, Бонифаций. Каким запомнился Зе Луиш«Спартак» объявил о трансфере 28-летнего нападающего Зе Луиша в «Порту».
01/07 07:00Теннис
Пролетарская революция в теннисе: обошлось без кровиКлючевым здесь является слово «пролетарская». Теннисный «пролетариат» восстал против массовых сокращений. И победил.
16/06 19:50Бокс
Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу.
02/07 17:58Футбол
Адвокат: Кокорин и Мамаев едут в пионерлагерь строгого режимаФорвард «Зенита» Александр Кокорин и экс-полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев на этой неделе должны отправиться из «Бутырки» в колонию общего режима. Адвокат Мамаева Игорь Бушманов обрисовал перспективы.
03/07 06:07Футбол
Теперь Месси можно уходить. Аргентина снова проиграла Бразилии Несмотря на старания Лионеля Месси, аргентинцы уступили своим принципиальным соперникам в полуфинале Кубка Америки (0:2). 
Новости
18:08 Футбол Завтра Буффон пройдет медосмотр в «Ювентусе»
17:56 Легкая атлетика Российский легкоатлет Нургалиев дисквалифицирован за допинг на два года
17:53 Футбол ЦСКА объявил стартовый состав на матч с «Ростовом»
17:48 Элина Свитолина: Желаю скорейшего восстановления Маргарите
17:43 ММА Петр Ян: Каждому спортсмену приятно драться в родных стенах, это придает уверенности
17:39 Стрельба Россиянки завоевали серебро в стендовой стрельбе на чемпионате мира
17:32 Медведев обыграл Папырина и вышел в третий круг Уимблдона
17:27 Баскетбол Российские баскетболистки одержали победу в первом матче на Универсиаде
17:14 ММА Петр Ян рассчитывает подраться на турнире UFC в Москве
17:00 Объявлен окончательный состав сборной России на Универсиаду
16:56 Футбол Россия, Венгрия и Англия - лидеры по количеству заявок на билеты Евро-2020
16:46 Футбол Тульский «Арсенал» опроверг слухи о переходе румынского форварда
16:41 Биатлон Пихлер получил работу в Олимпийском комитете Швеции
16:26 Футбол Сергей Песьяков: «Спартак» при Каррере побеждал там, где не должен был
16:08 ММА Мэтт Митрион: У Харитонова тяжелые удары, меня ждет настоящее испытание
15:53 Футбол Источник: УЕФА наложил санкции на тренера «Краснодара» Мусаева
15:39 Футбол Марсело лишили водительских прав за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии
15:28 Футбол Нил Леннон: Никаких запросов по Рогичу не было
15:14 Футбол Чили – Перу. Полуфинал Кубка Америки стартует в 3.30 мск
15:09 Футбол Сегодня ЦСКА сыграет с «Ростовом»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика