«Лига Ставок» и «Созвездие Добра» дарят успешный старт детям

«Лига Ставок» не только активно участвует в развитии национального спорта в партнерстве с ведущими федерациями и лигами. Совместно с Благотворительным фондом «Созвездие Добра» компания инвестирует в спортивное будущее нашей страны. Мы верим, что оно будет ярким и успешным!

С 2017 года в «Лиге Ставок» действует программа именных стипендий. На сегодняшний день их получают юные талантливые спортсмены и спортсменки, которые демонстрируют высокие достижения в разных видах спорта: бокс, биатлон, фигурное катание, шахматы, стендовая стрельба, баскетбол, дзюдо и легкая атлетика.

Вместе с Фондом «Созвездие Добра» — официальным партнером «Лиги Ставок» в области спортивной благотворительности, мы хотим охватить еще больше видов спорта и готовы оказывать помощь спортивным талантам из самых разных уголков России. Мы искренне верим, что с нашей помощью ребята обязательно покорят все мировые подиумы и укрепят чемпионские традиции нашей страны. Вместе мы можем больше!

Сегодня мы знакомим вас с Валерией Шуликиной — самой взрослой стипендиаткой «Лиги Ставок».

С 13 лет Лера занимается стендовой стрельбой — очень необычным видом спорта, требующим тщательной подготовки и максимальной выдержки. За годы в спортивной карьере Валерии случались и взлеты, и падения, и потери. К сожалению, ее отец, главный наставник и лучший друг, ушел из жизни в 2019 году. Лера не сломалась и не опустила руки, а продолжила тренировки. Ведь целеустремленности и железной спортивной воли ей не занимать. А вскоре в ее жизни появился Фонд «Созвездие Добра».

Валерия Шуликина — многократный победитель региональных и всероссийских соревнований. Спортсменка входит в состав сборной команды Москвы и школы олимпийского резерва «Москвич». В этом году Валерия получила диплом бакалавра по специальности «Менеджмент спортивной индустрии».

Мы будем продолжать знакомить вас с нашими талантливыми подопечными: шахматистами Ильей Маковеевым, Лизой Соложенкиной, Ксенией Боднарук, биатлонистками Катей Мамакиной Катей Деминой и Софьей Богословской, дзюдоисткой Варей Разиной, баскетболисткой Ангелиной Кравченко, легкоатлетками Софьей Насыровой и Никитой Ивановым, боксером Лешей Кузиным и восходящей звездочкой фигурного катания Алисой Семиной.

Гордимся вами и верим в победы!