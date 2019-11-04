А Ан-то – настоящий. Герой Сочи-2014 вернулся и взял четыре медали на этапе КМ

Этой памятной по сочинским Играм картины – Виктор Ан, потрясая кулаками, первым пересекает финишную черту – мы, если не ошибаюсь, не видели с весны 2015 года. 6-кратный олимпийский чемпион не выступал более полутора лет, с тех пор, как его не допустили на Игры в родной Корее. Прошлой осенью он объявил, что завершает карьеру, но потом передумал и вот – вернулся. Да как! Два серебра на индивидуальных дистанциях и два золота в эстафетах!

СЛАЛОМ НА ЛЬДУ

В Солт-Лейк-Сити Ан заявился на первую из двух пятисотметровок и на километр. Из восьми личных забегов он выиграл… всего один. В основном финишировал вторым-третьим, иногда проходя в следующую стадию лишь по времени, то есть, на тоненького. Зато лишних сил не тратил ни капли. И в обоих финалах выступил в своей классической манере: спокойно ехал позади всех, а на одном, максимум двух последних кругах каким-то невероятным слаломом просачивался вперед. Этим умением выжимать обгоны из ничего Ан прославился еще в Турине 2006-го, где под корейским флагом сделал первый из двух своих золотых хет-триков.

Правда, нынешнего мирового лидера Хван Дэ Хона, который называет Ана своим кумиром, 33-летний россиянин в личных финалах все-таки не догнал. Зато с китайцем Хан Тянью в конце смешанной эстафеты разобрался, как с неумелым школьником. Перед входом в поворот показался ему из-за плеча с внешней стороны, а когда соперник сместился туда же, пулей нырнул в открывшуюся «форточку» по внутреннему радиусу. Когда китаец понял, что произошло, Ана уже и след простыл.

КАК НАШИ КОРЕЙЦЕВ ПЕРЕХИТРИЛИ

Кстати, смешанная эстафета в 2022 году дебютирует в олимпийской программе, и перспективы у России здесь просто прекрасные – с учетом как раз двух зведочек из женской команды: Софьи Просвирновой и Екатерины Ефременковой. Причем в Солт-Лейк-Сити наши выиграли финал «смешанки» даже без Семена Елистратова. В тот день он сосредоточился на коронной дистанции 1500 метров – и тоже одержал там победу!

Ну, а завершилось все сегодня рано утром по московскому времени финальной битвой Россия – Корея в мужской эстафете. По ходу дистанции эти две команды несколько раз отбирали лидерство друг у друга, но решающее слово осталось за нашими конькобежцами. И опять все решила тактическая хитрость: роль финишера перешла к Елистратову, а Ан с двумя молодыми – Даниилом Эйбогом и Павлом Ситниковым – привезли ему приличный отрыв в несколько метров. И хотя Хван Дэ Хон гигантскими прыжками ринулся в погоню, дистанции ему не хватило. На последней прямой Елистратов четко захлопнул «калитку» перед носом у корейца, и все, привет.

В общем, Ан не просто вернулся, а вернулся в очень приличной форме, чем приятно удивил. Второй этап Кубка мира-2019/20 пройдет в ближайшие выходные в Монреале.

Солт-Лейк-Сити (США)

Шорт-трек

Кубок мира. 1-й этап

500 м. Мужчины. Финал

1. Хван Дэ Хон (Корея) – 39,729

2. Виктор Ан (Россия) – отставание 0,232

3. Лю Шаоан (Венгрия) – 0,277

1000 м. Мужчины. Финал

1. Хван Дэ Хон (Корея) – 1.23,948

2. Виктор Ан (Россия) – 0,186

3. Пак Чжи Вон (Корея) – 0,280

…5. Семен Елистратов (Россия) – 0,686

1500 м. Мужчины. Финал

1. Семен Елистратов (Россия) – 2.16,025

2. Ким Дон Вук (Корея) – 0,093

3. Александр Шульгинов (Россия) – 0,113

Эстафета 5000 м. Мужчины. Финал

1. Россия (Даниил Эйбог, Павел Ситников, Виктор Ан, Семен Елистратов) – 6.43,662

2. Корея – 0,081

3. Канада – 0,221

Смешанная эстафета 2000 м. Финал

1. Россия (Даниил Эйбог, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова, Виктор Ан) – 2.37,585

2. Китай – 0,145

3. Корея – 0,232