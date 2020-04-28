ВеликАН, который мог проскочить в игольное ушко. Каким мы запомним Виктора Ана - Советский спорт
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28 апреля 2020 16:30Шорт-трекТигай Лев

ВеликАН, который мог проскочить в игольное ушко. Каким мы запомним Виктора Ана

Шестикратный олимпийский чемпион объявил, что завершает карьеру спортсмена.

КОРЕЙСКОЕ ПРОКЛЯТИЕ

Осенью 2018-го Ан, не выступавший с тех пор, как в начале того же года его не допустили на Олимпиаду, уже делал подобное «заявление об уходе». Однако затем передумал и вернулся - причем в отменной форме. На стартовом этапе Кубка мира-2019/20 в Солт-Лейк-Сити он взял медали на всех четырех дистанциях, в которых участвовал, в том числе - две золотых.

Особенно эффектным получился финиш в смешанной эстафете. На последнем круге, на которыйАнушел вторым, он по-гроссмейстерски, как в лучшие годы, разобрался с Ханем Тянью: перед входом в поворот показался сопернику из-за плеча с внешней стороны, а когда тот сместился туда же, пулей нырнул в открывшуюся «форточку» по внутреннему радиусу. Когда до бедолаги китайца дошло, что случилось, Ана уже и след простыл.

После этого он появился еще лишь на одном кубковом этапе в Шанхае, и чемпионат Европы в Венгрии тоже пропустил. Думаю, целенаправленно готовился к мировому первенству в Корее, которое должно было пройти с 13 по 15 марта, но… Злой рок опять не позволил Ану тряхнуть стариной у себя на родине: если дорогу в Пхенчхан-2018 ему, как и многим другим россиянам, закрыл допинг-скандал, то теперь, перед Сеулом-2020, в дело вдруг вмешался коронавирус из соседнего Китая.

Это сейчас мы знаем, что корейцы справились с эпидемией чуть ли не лучше всех в мире. В 50-милионной стране всего 244 человек умерло и на сегодня осталось лишь 1654 больных. Однако поезд, так или иначе, ушел, чемпионата мира не будет. Не судьба Ану пополнить свою громадную коллекцию из 33 медалей ЧМ, 20 (!) из которых - высшего достоинства. А ждать олимпийского Пекина он не захотел, что понять тоже несложно, ведь в 22-м Виктору будет уже 36.

ВОЛШЕБСТВО ТУРИНА И СОЧИ

Меня он впервые заинтересовал еще под другим, корейским именем Ан Хен Су. 14 лет назад, во время Игр в Турине, когда никакими победами в российском шорт-треке еще не пахло. Этот вид спорта был для нас полнейшей экзотикой: какие-то азиаты с североамериканцами носятся по маленькому кругу в хоккейной «коробке», то и дело сбивая друг друга пачками, - живот от смеха надорвешь.

Но даже при ленивом просмотре олимпийской трансляции в режиме «от нечего делать» наметанный журналистский глаз быстро выхватывал из этой ледовой кутерьмы парня в синем комбинезоне и с 239-м номером на желтом шлеме. Он умудрялся раз за разом выходить в лидеры забега, не столько обгоняя, сколько непостижимым образом просачиваясь сквозь толпу соперников. Казалось, что Ан знает все их движения заранее и, словно Николас Кейдж из фильма «Пророк», рассчитывает свои маневры на ходу с точностью до сантиметра, пролезая в любую,едва открывшуюся минимальную щель. Это было волшебство.

Что было дальше - известно всем. Разругавшись с конькобежной Кореей, Анвскоре нашел себе новое пристанище и, на радость всем нам, повторил туринский золотой хет-трик в Сочи, уже под российским флагом. Его финальный забег на 500 метров, где Виктор проспал выстрел стартера (на спринтерской дистанции это равносильно заведомому краху), но все равно победил, можно пересматривать бесконечно.

МИРАЖ ПЕКИНСКОЙ ЭСТАФЕТЫ-2022

И вот он уходит. Лучший шорт-трекер всех времен, приобщивший нас некогда к таинству этого очень даже зрелищного, как выяснилось, вида спорта. Хочется сказать «спасибо» и пожелать удачи, хотя…

Слушайте, а может он посидит-посидит - и опять передумает?

Да, новая Олимпиада в 36 лет, через 20 (!) после первой, - это, мягко говоря, не сахар. Уже не одно поколение молодых, пышущих здоровьем звезд при нем успело вырасти. Но мне почему-то все равно кажется, что в Пекине корейский ВеликАН очень пригодился бы сборной России. Особенно в эстафетах,которых там у него, кстати, будет уже не одна, а две: старая мужская плюс новая-смешанная.

И если в олимпийском финале он вновь уйдет на последний круг вторым «на плечах» у лидера, то этот лидер точно будет обречен, его ничто не спасет. Несколько секунд – и шестикратный чемпион зимних Игр обернется семикратным. А то и восьми - повторив рекорд всех времен. Ау, Виктор, подумай!

Впрочем, не тороплю. Время еще есть…

Лидеры за всю историю зимних Олимпиад по количеству золотых медалей

Вид спорта

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

Марит Бьорген (Норвегия)

Лыжи

8

4

3

15

2

Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия)

биатлон

8

4

1

13

3

Бьорн Дэли (Норвегия)

Лыжи

8

4

0

12

4

Любовь Егорова (Россия)

Лыжи

6

3

0

9

5

Виктор Ан (Россия/Корея)

шорт-трек

6

0

2

8

6

Лидия Скобликова (СССР)

коньки

6

0

0

6

7

Ирэн Вюст (Голландия)

коньки

5

4

1

10

8

Клаудиа Пехштайн (Германия)

коньки

5

2

2

9

9

Мартен Фуркад (Франция)

биатлон

5

2

0

7

10-11

Лариса Лазутина (Россия)

лыжи

5

1

1

7

10-11

Клас Тунберг (Финляндия)

коньки

5

1

1

7

12

Томас Ольсгорд (Норвегия)

лыжи

5

1

0

6

13

Бонни Блэйр (США)

коньки

5

0

1

6

14

Эрик Хайден (США)

коньки

5

0

0

5

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