Просвирнова завоевала бронзу на чемпионате Европы по шорт-треку

Шорт-трек 12 января 2019 18:13 Источник: «Советский спорт»

Российская спортсменка Софья Просвирнова завоевала бронзу чемпионата Европы по шорт-треку, который проходит в голландском Дордрехте, на дистанции 1500 м.

В финальном забеге россиянка показала результат 2 минуты 29,706 секунды. Победу одержала Сюзанне Схюлтинг из Нидерландов (2.29,181), серебро у британки Элизы Кристи (2.29,416).

Добавим, что чемпионат Европы в Дордрехте завершится 13 января.

Чемпионат Европы

Дордрехт (Голландия)

Женщины. 1500 м

1. Сюзанне Схюлтинг (Голландия) – 2.29,181

2. Элиза Кристи (Великобритания) – 2.29,416

3. Софья Просвирнова (Россия) – 2.29,706