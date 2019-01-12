Просвирнова завоевала бронзу на чемпионате Европы по шорт-треку - Советский спорт
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Шорт-трек12 января 2019 18:13Источник: «Советский спорт»

Просвирнова завоевала бронзу на чемпионате Европы по шорт-треку

Российская спортсменка Софья Просвирнова завоевала бронзу чемпионата Европы по шорт-треку, который проходит в голландском Дордрехте, на дистанции 1500 м.

В финальном забеге россиянка показала результат 2 минуты 29,706 секунды. Победу одержала Сюзанне Схюлтинг из Нидерландов (2.29,181), серебро у британки Элизы Кристи (2.29,416).

Добавим, что чемпионат Европы в Дордрехте завершится 13 января.

Чемпионат Европы
Дордрехт (Голландия)
Женщины. 1500 м

1. Сюзанне Схюлтинг (Голландия) – 2.29,181
2. Элиза Кристи (Великобритания) – 2.29,416
3. Софья Просвирнова (Россия) – 2.29,706

#просвирнова софья#Чемпионат Европы по шорт-треку
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