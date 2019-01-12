Шорт-трек 12 января 2019 18:29 Источник: «Советский спорт»

Елистратов завоевал бронзу на чемпионате Европы по шорт-треку

Российский спортсмен Семен Елистратов завоевал бронзу на чемпионате Европы по шорт-треку, который проходит в голландском Дордрехте, на дистанции 1500 метров.