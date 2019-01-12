Российский спортсмен Семен Елистратов завоевал бронзу на чемпионате Европы по шорт-треку, который проходит в голландском Дордрехте, на дистанции 1500 метров.
В финальном забеге россиянин показал результат 2 минуты 13,740 секунды. Победы в соревнованиях одержал Шандор Шаолинь Лю из Венгрии (2.13.579), серебро завоевал его младший брат Шаоан Лю (2.13,665).
Добавим, что еще один российский спортсмен Денис Айрапетян с результатом 2.13,896 занял четвертую строчку.
Чемпионат Европы в Дордрехте завершится 13 января.
Чемпионат Европы
Дордрехт (Голландия)
Мужчины. 1500 м.
1. Шаулинь Шандор Лю – 2.13,579
2. Лю Шаоань (оба – Венгрия) – 2.13,665
3. Семен Елистратов (Россия) – 2.13,740
4. Денис Айрапетян (Россия) – 2.13,89.