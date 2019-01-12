Шорт-трек 12 января 2019 21:33 Источник: «Советский спорт»

Россиянин Павел Ситников завоевал бронзу на чемпионате Европы по шорт-треку, который проходит в голландском Дордрехте, на дистанции 500 метров.

В финальном забеге российский спортсмен показал результат 41,338 секунды. Победил Шаоан Лю из Венгрии (41,120), серебро завоевал его старший брат Шандор Шаолинь Лю (41,202).

Шорт-трек

Чемпионат Европы

Дордрехт (Голландия)

Мужчины. 500 м.

1. Лю Шаоань (Венгрия) – 41,120.

2. Шаулинь Шандор Лю (Венгрия) – 41,202.

3. Павел Ситников (Россия) – 41,338…

6. Семен Елистратов (Россия) – 42,015…

9. Денис Айрапетян (Россия).