Россиянин Павел Ситников завоевал бронзу на чемпионате Европы по шорт-треку, который проходит в голландском Дордрехте, на дистанции 500 метров.
В финальном забеге российский спортсмен показал результат 41,338 секунды. Победил Шаоан Лю из Венгрии (41,120), серебро завоевал его старший брат Шандор Шаолинь Лю (41,202).
Шорт-трек
Чемпионат Европы
Дордрехт (Голландия)
Мужчины. 500 м.
1. Лю Шаоань (Венгрия) – 41,120.
2. Шаулинь Шандор Лю (Венгрия) – 41,202.
3. Павел Ситников (Россия) – 41,338…
6. Семен Елистратов (Россия) – 42,015…
9. Денис Айрапетян (Россия).