Просвирнова и Елистратов выиграли золото чемпионата Европы на дистанции 1000 метров

Шорт-трек 13 января 2019 18:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

В Дордрехте (Голландия) продолжается чемпионат Европы по шорт-треку.

Олимпийский чемпион в эстафете россиянин Семён Елистратов завоевал золото на 1000 метров, опередив в финале лидера чемпионата Шаолиня Шандора Лю. Бронзу завоевал россиянин Денис Айрапетян.

На аналогичной дистанции у женщин первенствовала Софья Просвирнова.

Дордрехт (Голландия). Шорт-трек. Чемпионат Европы

Мужчины. 1000 м. 1. Семен Елистратов (Россия) - 1.24,624. 2. Шаолинь Шандор Лю (Венгрия) - 1.24,702. 3. Денис Айрапетян - 1.24,816… 18. Павел Ситников (все - Россия)

Женщины. 1000 м. 1. Софья Просвирнова (Россия) - 1.29,045. 2. Тифани Юо Маршан (Франция) - 1.29,101. 3. Элиза Кристи (Великобритания) - 1.29,247… 5. Екатерина Ефременкова- 2.28,980… 8. Екатерина Константинова (обе - Россия) - 1.35,308