Женская сборная России завоевала серебро в эстафете на ЧЕ по шорт-треку - Советский спорт
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Шорт-трек13 января 2019 20:54Источник: «Советский спорт»

Женская сборная России завоевала серебро в эстафете на ЧЕ по шорт-треку

В голландском Дордрехте завершился чемпионат Европы по шорт-треку.

Женская сборная России, в которую вошли Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Софья Просвирнова и Эмина Малагич, завоевала серебро в эстафете на три километра. Золотые медали чемпионата Европы достались хозяйкам турнира – голландкам, бронзовые – венгеркам.

Семен Елистратов, Денис Айрапетян, Александр Шульгинов и Павел Ситников принесли сборной России бронзовые медали в эстафете на пять километров. Сильнее россиян оказались голландцы, а первенствовали венгры.

Дордрехт (Голландия)
Шорт-трек
Чемпионат Европы
Женщины
Эстафета. 3000 м

1. Голландия – 4.09,396
2. Россия – 4.10,446
3. Венгрия – 4.14,412

Мужчины
Эстафета. 5000 м

1. Венгрия – 6.54,168
2. Голландия – 6.54,249
3. Россия – 6.59,609

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