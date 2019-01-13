Женская сборная России завоевала серебро в эстафете на ЧЕ по шорт-треку

В голландском Дордрехте завершился чемпионат Европы по шорт-треку.
Женская сборная России, в которую вошли Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Софья Просвирнова и Эмина Малагич, завоевала серебро в эстафете на три километра. Золотые медали чемпионата Европы достались хозяйкам турнира – голландкам, бронзовые – венгеркам.
Семен Елистратов, Денис Айрапетян, Александр Шульгинов и Павел Ситников принесли сборной России бронзовые медали в эстафете на пять километров. Сильнее россиян оказались голландцы, а первенствовали венгры.
Дордрехт (Голландия)
Шорт-трек
Чемпионат Европы
Женщины
Эстафета. 3000 м
1. Голландия – 4.09,396
2. Россия – 4.10,446
3. Венгрия – 4.14,412
Мужчины
Эстафета. 5000 м
1. Венгрия – 6.54,168
2. Голландия – 6.54,249
3. Россия – 6.59,609