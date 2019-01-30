Ан может начать работу тренером в сборной Китая

Шорт-трек 30 января 2019 15:51 Автор: Сметанникова Дарья

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан может переехать в Китай.

Как сообщает южнокорейский телеканал YTN, Ан может переехать в Китай и начать работу в штабе национальной сборной. Вероятность того, что 33-летний шорт-трекист примет это решение оценивается довольно высоко, поскольку в Южной Корее у него не карьерных перспектив.

Напомним, после того, как Ана в 2018 году не допустили до Олимпийских игр-2018, он завершил карьеру и уехал обратно в Корею, отказавшись работать тренером в России, гражданство которой принял в 2011 году.