Российские шорт-трекисты победили в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Дрездене - Советский спорт
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Шорт-трек03 февраля 2019 17:46Автор: Липкин Антон

Российские шорт-трекисты победили в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Дрездене

За команду выступали Шульгинов, Ефременкова, Елистратов, Просвирнова.

Сборная России победила в смешанной эстафете на четвертом этапе Кубка мира в Дрездене.

Дистанцию 2000 метров российская команда преодолела за 2 минуты 40,527 секунды, опередив соперников из Венгрии и Великобритании. Команда Кореи была дисквалифицирована.

За Россию выступали Александр Шульгинов, Екатерина Ефременкова, Семен Елистратов и Софья Просвирнова.

Добавим, что на этапе в Германии Просвирнова также победила на дистанции 1000 метров и в женской эстафете вместе с Ефременковой, Екатериной Константиновой и Эминой Малагич.

Дрезден (Германия)
Кубок мира
4-й этап
Смешанная эстафета

1. Россия (Шульгинов, Ефременкова, Елистратов, Просвирнова) – 2.40,527
2. Венгрия – 2.41,045
3. Великобритания – 2.41,762
Корея – дисквалификация

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