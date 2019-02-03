Российские шорт-трекисты победили в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Дрездене

За команду выступали Шульгинов, Ефременкова, Елистратов, Просвирнова.
Сборная России победила в смешанной эстафете на четвертом этапе Кубка мира в Дрездене.
Дистанцию 2000 метров российская команда преодолела за 2 минуты 40,527 секунды, опередив соперников из Венгрии и Великобритании. Команда Кореи была дисквалифицирована.
За Россию выступали Александр Шульгинов, Екатерина Ефременкова, Семен Елистратов и Софья Просвирнова.
Добавим, что на этапе в Германии Просвирнова также победила на дистанции 1000 метров и в женской эстафете вместе с Ефременковой, Екатериной Константиновой и Эминой Малагич.
Дрезден (Германия)
Кубок мира
4-й этап
Смешанная эстафета
1. Россия (Шульгинов, Ефременкова, Елистратов, Просвирнова) – 2.40,527
2. Венгрия – 2.41,045
3. Великобритания – 2.41,762
Корея – дисквалификация