Российские шорт-трекисты победили в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Дрездене

Шорт-трек 03 февраля 2019 17:46 Автор: Липкин Антон

За команду выступали Шульгинов, Ефременкова, Елистратов, Просвирнова.

Сборная России победила в смешанной эстафете на четвертом этапе Кубка мира в Дрездене.

Дистанцию 2000 метров российская команда преодолела за 2 минуты 40,527 секунды, опередив соперников из Венгрии и Великобритании. Команда Кореи была дисквалифицирована.

За Россию выступали Александр Шульгинов, Екатерина Ефременкова, Семен Елистратов и Софья Просвирнова.

Добавим, что на этапе в Германии Просвирнова также победила на дистанции 1000 метров и в женской эстафете вместе с Ефременковой, Екатериной Константиновой и Эминой Малагич.

Дрезден (Германия)

Кубок мира

4-й этап

Смешанная эстафета

1. Россия (Шульгинов, Ефременкова, Елистратов, Просвирнова) – 2.40,527

2. Венгрия – 2.41,045

3. Великобритания – 2.41,762

Корея – дисквалификация