Россия во второй раз подряд выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира

Шорт-трек 10 февраля 2019 19:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Липкин Антон

За российскую команду выступали Ефременкова, Елистратов, Ситников и Захарова.

Сборная России по шорт-треку заняла первое место в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в Турине.

За российскую команду выступали Екатерина Ефременкова, Семен Елистратов, Павел Ситников и Евгения Захарова. В тройку призеров также вошли сборные Канады и США.

Отметим, что Россия выиграла смешанную эстафету во второй раз подряд после победы на прошлой неделе в Дрездене.

Теперь команды будут готовиться к чемпионату мира, который пройдет с 8 по 10 марта в Софии.

Турин (Италия)

Кубок мира

5-й этап

Смешанная эстафета

1. Россия (Ефременкова, Елистратов, Ситников, Захарова) – 2.40,553

2. Канада – 2.40,614

3. США – 2.43,493