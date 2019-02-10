Россия во второй раз подряд выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Шорт-трек10 февраля 2019 19:45Источник: «Советский спорт»Автор: Липкин Антон

Россия во второй раз подряд выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира

За российскую команду выступали Ефременкова, Елистратов, Ситников и Захарова.

Сборная России по шорт-треку заняла первое место в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в Турине.

За российскую команду выступали Екатерина Ефременкова, Семен Елистратов, Павел Ситников и Евгения Захарова. В тройку призеров также вошли сборные Канады и США.

Отметим, что Россия выиграла смешанную эстафету во второй раз подряд после победы на прошлой неделе в Дрездене.

Теперь команды будут готовиться к чемпионату мира, который пройдет с 8 по 10 марта в Софии.

Турин (Италия)
Кубок мира
5-й этап
Смешанная эстафета

1. Россия (Ефременкова, Елистратов, Ситников, Захарова) – 2.40,553
2. Канада – 2.40,614
3. США – 2.43,493

#Кубок мира по шорт-треку#мужская сборная россии по шорт-треку#женская сборная россии по шорт-треку#ефременкова екатерина#елистратов семен#ситников павел#захарова евгения
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта