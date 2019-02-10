Россия во второй раз подряд выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира

За российскую команду выступали Ефременкова, Елистратов, Ситников и Захарова.
Сборная России по шорт-треку заняла первое место в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в Турине.
За российскую команду выступали Екатерина Ефременкова, Семен Елистратов, Павел Ситников и Евгения Захарова. В тройку призеров также вошли сборные Канады и США.
Отметим, что Россия выиграла смешанную эстафету во второй раз подряд после победы на прошлой неделе в Дрездене.
Теперь команды будут готовиться к чемпионату мира, который пройдет с 8 по 10 марта в Софии.
Турин (Италия)
Кубок мира
5-й этап
Смешанная эстафета
1. Россия (Ефременкова, Елистратов, Ситников, Захарова) – 2.40,553
2. Канада – 2.40,614
3. США – 2.43,493