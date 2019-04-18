Виктор Ан: Отвел себе год для решения, иду ли еще на один олимпийский цикл

«Последние два года у меня не получалось показать хороший результат, на льду чувствовал себя некомфортно, неспокойно, но осознаю, что хочу продолжить. Прямо сейчас просто хочу попробовать — смогу ли. Я собираюсь тренироваться по своему плану, а потом посмотрю — что из этого выйдет. Отвел себе на это год. Где-то через год, я думаю, будет понимание.
Буду тренироваться, по индивидуальному плану. У нас будут отборочные соревнования в августе, на них планирую выступить. Там будет такая первая возможность оценить свой уровень… Будет еще чемпионат России в декабре. А там уже через год можно будет сделать выводы — иду на еще один олимпийский цикл, или же нет», — приводит слова агентство "Р-Спорт".
Ан в составе сборной России на ОИ-2014 в Сочи завоевал три золотые медали.
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