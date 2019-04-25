Олимпийский чемпион 2014 года Григорьев завершил карьеру Об этом сообщает РИА Новости.

Российский шорт-трекист Владимир Григорьев сообщил о завершении профессиональной карьеры.

«Я уже информировал РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) о решении закончить карьеру», - сказал Григорьев.

Ранее президент союза биатлонистов России Алексей Кравцов сообщил, что 36-летний Григорьев пополнит тренерский штаб сборной и отправится с командой в новом качестве на первый сбор.

Григорьев – олимпийский чемпион 2014 году в эстафете и серебряный призер Игр в Сочи на дистанции 1000 метров.