Олимпийский чемпион 2014 года Григорьев завершил карьеру - Советский спорт
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25 апреля 2019 16:42Шорт-трекСметанникова Дарья

Олимпийский чемпион 2014 года Григорьев завершил карьеру

Об этом сообщает РИА Новости.

Российский шорт-трекист Владимир Григорьев сообщил о завершении профессиональной карьеры.

«Я уже информировал РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) о решении закончить карьеру», - сказал Григорьев.

Ранее президент союза биатлонистов России Алексей Кравцов сообщил, что 36-летний Григорьев пополнит тренерский штаб сборной и отправится с командой в новом качестве на первый сбор.

Григорьев – олимпийский чемпион 2014 году в эстафете и серебряный призер Игр в Сочи на дистанции 1000 метров.

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