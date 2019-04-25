Олимпийский чемпион 2014 года Григорьев завершил карьеру

Российский шорт-трекист Владимир Григорьев сообщил о завершении профессиональной карьеры.
«Я уже информировал РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) о решении закончить карьеру», - сказал Григорьев.
Ранее президент союза биатлонистов России Алексей Кравцов сообщил, что 36-летний Григорьев пополнит тренерский штаб сборной и отправится с командой в новом качестве на первый сбор.
Григорьев – олимпийский чемпион 2014 году в эстафете и серебряный призер Игр в Сочи на дистанции 1000 метров.
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