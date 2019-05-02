Красноярск подаст заявку на проведение чемпионата мира-2022 по шорт-треку - Советский спорт
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02 мая 2019 18:57Шорт-трекСпирин Дмитрий

Красноярск подаст заявку на проведение чемпионата мира-2022 по шорт-треку

Красноярск подаст заявку на проведение чемпионата мира-2022 по шорт-треку.

«Мы намерены провести через два года взрослый и юниорский чемпионаты мира по шорт-треку в Красноярске и Москве, затем чемпионат Европы-2023 в Сочи.

Конкуренция будет очень высокой, на каждый из стартов претендуют немало конкурентов», – рассказал президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.

На проведение взрослого чемпионата мира также претендуют польский Томашув-Мазовецкий и канадский Монреаль. На юниорский чемпионат – Москва, Минск (Беларусь), Хельсинки (Финляндия), Инсбрук (Австрия), Ставангер (Норвегия) и Розвил (США).

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