Олимпийский чемпион Жирар завершил карьеру в 22 года - Советский спорт
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27 мая 2019 13:52Шорт-трекСметанникова Дарья

Олимпийский чемпион Жирар завершил карьеру в 22 года

Канадский шорт-трекист одержал победу на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане на дистанции 1000 метров.

Самуэль Жирар сообщил о своем желании завершить карьеру в возрасте 22 лет.

«Я заканчиваю со спортом с чувством полного удовлетворения от проделанного. Я тщательно обдумал свое решение. Я готов сделать следующий шаг. На своей первой Олимпиаде я выиграл золотую медаль, что может быть лучше?», - цитирует Жирара NBC Sports.

Помимо него о завершении карьеры сообщила его девушка Кассанда Брадетт, которая является неоднократным призером этапов Кубка мира.

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