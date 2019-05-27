Олимпийский чемпион Жирар завершил карьеру в 22 года Канадский шорт-трекист одержал победу на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане на дистанции 1000 метров.

Самуэль Жирар сообщил о своем желании завершить карьеру в возрасте 22 лет.

«Я заканчиваю со спортом с чувством полного удовлетворения от проделанного. Я тщательно обдумал свое решение. Я готов сделать следующий шаг. На своей первой Олимпиаде я выиграл золотую медаль, что может быть лучше?», - цитирует Жирара NBC Sports.

Помимо него о завершении карьеры сообщила его девушка Кассанда Брадетт, которая является неоднократным призером этапов Кубка мира.