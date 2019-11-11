Елистратов победил на этапе Кубка мира в Монреале Российский шорт-трекист Семен Елистратов одержал победу на этапе Кубка мира в Канаде.

Загрузка... На дистанции 1000 метров он опередил трех корейцев – Пак Ин Ука, Пак Чи Вона и Ким Дон Ука. Напомним, что на предыдущем этапе в Солт-Лейк-Сити (США) Елистратов первенствовал на дистанции 1500 м. Шорт-трек

Монреаль (Канада)

Кубок мира

Мужчины. 1000 м 1. Семен Елистратов (Россия) – 1.29,275

2. Пак Ин Ук (Корея) – 1.29,361

3. Пак Чи Вон (Корея) – 1.29,417

4. Ким Дон Ук (Корея) – 1.29,447