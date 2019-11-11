Семен Елистратов: Моя тактика была лучшей

Российский шорт-трекист Семен Елистратов прокомментировал свое выступление на этапе Кубка мира, который прошел в канадском Монреале.
«Я очень счастлив. Это была действительно хорошая гонка на 1000 м и хороший забег в эстафете. Сегодня моя тактика была лучшей, это потрясающе. Надеюсь, на следующем этапе Кубка мира я буду в еще лучшем состоянии», – сказал Елистратов, слова которого приводятся в релизе ISU.
Напомним, на прошедшем в Монреале этапе Кубка мира россиянин первенствовал на дистанции 1000 м и завоевал бронзу в эстафете на 5000 м.
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