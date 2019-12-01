Сборная России по шорт-треку завоевала бронзовые медали в эстафете на этапе Кубка мира - Советский спорт
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01 декабря 2019 12:35Шорт-трекНечаев Юрий

Сборная России по шорт-треку завоевала бронзовые медали в эстафете на этапе Кубка мира

Соревнования проходят в японской Нагое.

Мужская сборная России по шорт-треку стала третьей в эстафете на дистанции 5000 м на этапе Кубка мира в Японии.

Российская сборная, в составе которой выступали Даниил Ейбог, Павел Ситников, Денис Айрапетян и Семен Елистратов показала время 7 минут 3,205 секунды.

Победу в эстафете одержала команда Китая (7.02,759), серебро у спортсменов из Южной Кореи (7.03,48).

Женская сборная России также завоевала бронзовые медали в эстафете на дистанции 3000 м.

За нашу команду бежали Екатерина Константинова, Эмина Малагич, Евгения Захарова и Софья Просвирнова.

Время россиянок 4 минуты 15,235 секунды. Победу одержали итальянки (4.12,681), вторыми стали канадки (4.12,781).

Четвертый этап Кубка мира пройдет в Шанхае с 6 по 8 декабря.

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