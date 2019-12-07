Сборная России заняла второе место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по шорт-треку - Советский спорт
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07 декабря 2019 12:56Шорт-трекНечаев Юрий

Сборная России заняла второе место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по шорт-треку

Соревнования проходят в Китае.

На этапе Кубка мира по шорт-треку, проходящем в Шанхае, сборная России заняла второе место в смешанной эстафете на дистанции 2000 м.

В составе российской команды выступали Эмина Малагич, Семен Елистратов, Софья Просвирнова и Виктор Ан.

Сборная России показала время 2 минуты 40,208. Победителем эстафеты стала команда Нидерландов (2.40,196).

В финальном забеге участвовало четыре команды. Сборные Канады и США были дисквалифицированы.

Кубок мира
Смешанная эстафета. 2 000 м.

1. Голландия - 2.40,196

2. Россия - 2.40,208

3. Канада - дисквалификация

4. США - дисквалификация.

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