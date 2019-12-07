Сборная России заняла второе место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по шорт-треку

На этапе Кубка мира по шорт-треку, проходящем в Шанхае, сборная России заняла второе место в смешанной эстафете на дистанции 2000 м.
В составе российской команды выступали Эмина Малагич, Семен Елистратов, Софья Просвирнова и Виктор Ан.
Сборная России показала время 2 минуты 40,208. Победителем эстафеты стала команда Нидерландов (2.40,196).
В финальном забеге участвовало четыре команды. Сборные Канады и США были дисквалифицированы.
Кубок мира
Смешанная эстафета. 2 000 м.
1. Голландия - 2.40,196
2. Россия - 2.40,208
3. Канада - дисквалификация
4. США - дисквалификация.
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